#حاسبوا_امير_موسوي .. هاشتاق يتصدر تويتر في الجزائر بعد تطاوله على حرم الرئيس السابق أنيسة بومدين
تصدر هاشتاق #حاسبوا_امير_موسوي الترند الجزائري على موقع تويتر، حيث طالب المغردون عبر الوسم الذي أطلقوه بمحاسبة الديبلوماسي الإيراني "أمير موسوي" الذي تطاول على أرملة الرئيس السابق هواري بومدين.
وأكد المغردون عبر تغريدات تجاوزت الـ 8 آلاف أن هذا التطاول غير مقبول، معبرين عن غضبهم الكبير بعد تخطي موسوي حدود مهمته الدبلوماسية كملحق ثقافي بسفارة إيران في الجزائر كالعادة.
وقد أطلق الكاتب الإعلامي الجزائري أنور مالك حملة عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر"، واعدا "بكشف مخططات الديبلوماسي الإيراني الذي خرج عن الأعراف الدبلوماسية".
وكان المستشار الثقافي في السفارة الإيرانية في الجزائر، أمير موسوي، قد أثار جدلا كبيرا بعد تهجمه على أنيسة بومدين، أرملة الرئيس السابق، هواري بومدين واتهمها بأنها تتمنى سقوط نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية .
ترقبوا هذا المساء بإذن الله تعالى حملة نطالب فيها بمحاسبة المدعو #امير_موسوي الذي يتجاوز حدود مهمته الدبلوماسية كملحق ثقافي بسفارة #ايران في #الجزائر ووصل حد التطاول على زوجة الرئيس الجزائري الراحل #هواري_بومدين وهذا ليس بالمستغرب من ضابط في #الحرس_الثوري.#انور_مالك pic.twitter.com/RMJkefdTx8— أنور مالك (@anwarmalek) 30 janvier 2018
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