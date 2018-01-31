السفيرة الكندية تكشف بالفيديو/ كندا مستعدة لاستقطاب المزيد من المهاجرين الجزائريين

قالت السفيرة الكندية بالجزائر، باتريكيا ماكولاغ، في حوال مع Casbah Tribune أن بلادها مستعدة لاستقبال المزيد من المهاجرين الجزائريين، مشيرة إلى أن كندا تعد ثاني أكبر مقصد للجزائريين الذين يبلغ عددهم 100 ألف مهاجر.

وبهذا الصدد قالت السفيرة أن سياسة بلادها ومنذ تنصيب رئيس الوزراء جوستن ترودو، تركز على جذب الشباب القادرين على الإضافة للبلد.

وعن العلاقات الإقتصادية الجزائرية_الكندية، قالت ماكولاغ، أن الجزائر كانت أول شريك إفريقي اقتصادي لكندا خلال هذه السنة، مشيرة إلى العلاقات القوية التي تجمع البلدين.

من جهة أخرى أشارت السفيرة التي تم تعيينها منذ 4 أشهر فقط، أنها لا تزال تواجه صعوبة في فهم السياسة الجزائرية و قالت: "قيل لي أنه حتى بعد 10 سنوات، ستواجهين صعوبة في ذلك"، وأضافت: "غير أني خلال الـ 4 أشهر فهمت أن أولويات الجزائر هي الاستقرار" كما عبرت خلال اللقاء عن إعجابها بطريقة قيادة المسؤولين للبلاد خلال فترة العشرينية السوداء.