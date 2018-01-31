"معركة" بالسيوف والكلاب بين عمال جزائريين وأفارقة خلفت 48 جرحى



شهدت ورشة بناء تابعة لشركة تركية تقع بالمدينة الجديدة بوعينان شرق ولاية البليدة مواجهات دامية بين عمال جزائريين وأفارقة، استخدمت فيها مختلف الأسلحة البيضاء وحتى الكلاب المدربة ما أدى إلى سقوط 48 شخصا تعرضوا لجروح خطيرة.

استنفرت المصالح الأمنية ببوينان ليلة الثلاثاء عقب نشوب معركة طاحنة بين عمال من جنسيات افريقية وجزائريين بمشروع انجاز 3100 مسكن تابع لشركة "كوزو" التركية بمركز عمروسة.

وحسب شهود عيان للشروق، فإن مناوشات وقعت في حدود السابعة مساء بين عاملين، احدهما إفريقي والآخر جزائري بسبب سرقة هاتفه نقال، ليتطور الشجار إلى مشادة بين الطرفين أسفرت عن إصابة 4 أفارقة من جنسيات مختلفة بجروح كحصيلة أولية، وتم نقلهم من قبل أعوان الحماية المدنية نحو العيادة متعددة الخدمات ببوينان، ليحتدم الصراع مجددا واستمر إلى ساعات الصباح الأولى، حيث دارت معركة طاحنة بين الطرفين استخدم فيها عتاد الورشة لتبادل الضرب والسيوف وتحريض الكلاب المدربة والرشق بالحجارة، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 48 شخصا وشهد مكان الحادثة تعزيزات أمنية مكثفة.

وحسب المدير الولائي للصحة جمعي احمد فإن المصابين بينهم 10 عمال جزائريين تعرضوا لجروح مختلفة و38 عاملا إفريقيا ينحدرون من مالي وغينيا وبوركينا فاسو، واحد منهم تعرض لقطع في أوردة الفخذ ما استدعى تحويله نحو المركز الوطني للطب الرياضي بمستشفى بن عكنون وخمسة حولوا نحو المركز الاستشفائي الجامعي فرانس فانون وخمسة تعرضوا لعضات كلاب تم إجلاءهم نحو مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك، وأفادت مصادر الشروق أن مبنى الأفارقة بالمشروع تم إضرام النار به ما استدعى تحويل باقي العمال من جنسيات افريقية نحو موقع ثان لشركة "كوزو" التركية على مستوى مركز معصومة مخافة انزلاق الأوضاع، وهناك قضوا ليلتهم تحت الحراسة.