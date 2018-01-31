عشية اليوم ...ثلاث ظواهر فلكية نادرة

تشهد السماء ،عشية يوم الأربعاء، حدثا نادرا حينما يقترن ظهور ما يعرف بالقمر الأزرق العملاق مع خسوف كلي للقمر في ظاهرة يمكن رؤيتها من غرب أمريكا الشمالية حتى شرق آسيا.

وقال نواه بيترو، الباحث في مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، إن تداخل القمر الأزرق، مع الخسوف بينما يقع القمر في أقرب موضع للأرض ظاهرة سماوية ثلاثية لم تحدث منذ 1982.

و عادة ما تحدث ظاهرة القمر الأزرق مرة كل عامين ونصف تقريبا، لكان هذه المرة هو ثاني بدر في شهر واحد ،أول بدر لهذا الشهر يوم الأول من جانفي، و الثاني بدر في 31 من هذا الشهر.

وسيكون القمر الأزرق قمرا عملاقا و ستحدث الظاهرة عندما يكون القمر في أقرب نقطة من الأرض ،وقالت ناسا إن القمر العملاق يكون أكثر سطوعا عن المعتاد بنسبة 14% تقريبا.

وسيستمر خسوف القمر، الذي يحدث عند مروره في ظل الأرض، ثلاث ساعات ونصف تقريبا. وقالت ناسا إنه سيبدأ الساعة بتوقيت 11:48 بتوقيت غرينتش ويصل إلى ذروته الساعة 13:29 بتوقيت غرينتش.

وسيكون من الممكن رؤية الخسوف الكلي من غربي الولايات المتحدة وكندا مرورا بالمحيط الهادي إلى أغلب أنحاء استراليا والصين بالإضافة إلى مناطق القطب الشمالي. وسيعطي الخسوف القمر احمرارا في ظاهرة تعرف بالقمر الدموي.