رئيس الجمهورية يستقبل نيكولاي باتروشيف كاتب مجلس الأمن لدى حكومة بوتين

استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة, كاتب مجلس الأمن لفيدرالية روسيا, نيكولاي باتروشيف الذي يقوم بزيارة للجزائر.

و حضر اللقاء نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح, و وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

و شرع السيد باتروشيف اليوم الثلاثاء في زيارة الى الجزائر تدوم يومين على راس وفد هام يضم مسؤولين سامين يمثلون مختلف المؤسسات الروسية.