بالفيديو: تعرف على “قلعة المشور” .. معلمٌ تاريخيٌّ يروي حضارات عريقة مرت بتلمسان

قلعة المشور بتلمسان يعود تاريخ بناءها الى القرن 12 ميلادي على انقاض المعسكر الذي أنشأه يوسف بن تاشفين المرابطي و بنى القلعة يغمراسن بن زيان مؤسس الدولة الزيانية سنة 1145 ميلادي تمتاز بأسوارها الشاهقة و تمتلك بابين شمالي و جنوبي و تضم داخلها قصر المشور الملكي الزياني و المسجد الملكي الزياني و قصر مجلس الشورى و بعض الحمامات الموريسكية من العهد الزياني و يحف هذا كله جملة من الحدائق ..أسوار القلعة في شكلها الحالي أسسها السلطان الزياني أبو عباس أحمد المتوكل سنة 1462 الى 1475