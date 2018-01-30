هذا موعد افتتاح حديقة "واد السمار" في العاصمة..تفاصيل "المشروع الحلم"..!

أعلنت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي عن فتح حديقة واد السمار في العاصمة في الثلاثي الثاني من السنة الجارية لاستقبال العائلات الجزائرية بعد تهيئة الموقع الذي كان مفرغة عمومية .

وخلال زيارة عمل و تفقد قادتها للعاصمة ، اليوم الثلاثاء، وصفت الوزيرة المشروع بالحلم الذي تحقق والمتمثل في تحويل مفرغة واد السمار سابقا إلى فضاء للإستجمام و الراحة يتوفر على كل المرافق الضرورية التي يحتاجها المواطنون و أبناؤهم في هذه الأماكن.

وتوقعت الوزيرة أن تكون هذه الحديقة وجهة للعاصميين في الفترة القادمة ، سيما سكان الناحية الشرقية التي عرفت نموا في نسيجها العمراني.