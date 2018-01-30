استقبال بِالورود للمنتخب الوطني لكرة اليد ''الفاشل ''

حُظي المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد بِإستقبال حارّ، لدى وصوله إلى أرض الوطن، بعد مشاركته في الطبعة الـ 23 لِبطولة إفريقيا بِالغابون.

ورغم المهزلة الغابونية، إلّا أن وزارة الشباب والرياضة قدّمت الورود لِوفد منتخب كرة اليد، لحظة وصوه إلى المطار الدولي "الهواري بومدين"، الإثنين الماضي.

وإذا كان وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي لم يحضر شخصيا لإستقبال وفد الكرة الصغيرة، إلّا أن هيئته كلّفت بعض إطاراتها لِتنوب عنه (الصورتان المُدرجتان أعلاه وأسفله).

ووجّه وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي رسالة تشجيع ودعم للمنتخب الوطني لكرة اليد، وكذا الإتحاد المُسيّر لهذه الرياضة، الذي يقوده الرئيس الحبيب لعبان.

وأعرب الإتحاد الجزائري لكرة اليد عن تشكراته للدعم الحكومي، وقال إن الإستقبال الحارّ سيُشجّع أسرة الكرة الصغيرة على تصحيح الأخطاء، وتحقيق الأهداف المسطّرة على المديَين القصير والمتوسط. عِلما أن المنتخب الوطني لكرة اليد سيُشارك أواخر جوان المقبل، في ألعاب البحر المتوسط بِمدينة طاراغونة الإسبانية، كما أن اتحاد الرئيس الحبيب لعبان جدّد الثقة في المدرب الوطني سفيان حيواني وبقية طاقم الجهاز الفني، وقال إن اقتراب موعد الإستحقاق الرياضي الجهوي أجبره على عدم تغيير المسؤول الأوّل عن العارضة الفنية لـ "الخضر".

ويبقى دعم الوصاية لِمنتخب فاشل محلّ جدل، ذلك أن تلاميذ المدرب الوطني سفيان حيواني سجّلوا في الغابون أسوأ نتيجة لـ "الخضر"، منذ أن بدأوا يُشاركون في البطولة القارية عام 1974. وذلك بعدما تموقع المنتخب الوطني سادسا في ترتيب غير مسبوق، وكرّر أيضا السيناريو "المشؤوم" لمّا عجز عن التأهّل إلى بطولة العالم نسخة ألمانيا 2019 لِثاني مرّة على التوالي، كون الحضور الإفريقي يقتصر فقط على المنتخبات الثلاثة الأولى في محفل الغابون.