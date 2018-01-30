إلقاء القبض على 32 حراڨا منهم إمرأة وقُصر في شاطئ الخروبة بعنابة

تمكنت مصالح الدرك الوطني من إلقاء القبض على 17 حراقا على مستوى شاطئ الخروبة في عنابة .

وقد تمت العملية في حدود الساعة الخامسة من صبيحة اليوم، أين كانوا يحضرون للهجرة غير شرعية باتجاه السواحل الإيطالية.

الحراقة تتراوح أعمارهم بين 19 و35 سنة، أين تم توقيفهم من طرف الفرقة الإقليمية للدرك.

في ذات السياق تمكن خفر السواحل التابعين للواجهة البحرية الخامسة بعنابة، من إحباط 15 حراق.

من بينهم 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين 04 سنوات وقاصرتين وامرأة .

المجموعة حاولت الهجرة صبيحة اليوم في حدود الساعة الثامنة صباحا من شاطئ سيدي سالم ببلدية البوني.

أين تم توقيفهم على بعد 10 أميال من رأس الحمراء.