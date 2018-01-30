الجيش أحبط اجتماعا لقادة تنظيم القاعدة في خنشلة...التفاصيل:

علمت “TSA” من مصادر مطلعة أن عملية خنشلة التي قضت فيها وحدات الجيش الوطني الشعبي على ثمانية عناصر إرهابية، سمحت بإحباط محاولة إعادة تنظيم الجماعات الموالية لتنظيم القاعدة التي يقودها عبد المالك دروكدال.

وتضيف نفس المصادر أن العناصر الارهابية إستجابت لدعوة من دركدال لعقد إجتماع في منطقة شاشار بولاية خنشلة . لكن بفضل تحريات كبيرة قامت بها المصالح الجزائرية والتونسية المكلفة بمكافحة الارهاب لم يتم هذا الاجتماع. وجاءت عملية خنشلة بعد خمسة أيام من القضاء على الارهابي بلال قبي من طرف قوات الأمن التونسية. وهذا الأخير كلفه دركدال بتنظيم إجتماع خنشلة الذي يهدف إلى إعادة تنظيم صفوف القاعدة التي تلقت ضربات قوية من قبل الجيش زيادة إلى إنضمام العديد من عناصرها إلى داعش.

وأظهرت هذه العملية الجديدة أن النداءات التي وجهتها الجزائر للسطات التونسية حول نشاط الجماعات الارهابية أتت بثمارها وأن التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين مصالح أمن البلدين أضحت متينة. فمنذ فرار زعيم القاعدة إلى تونس سنة 2016 بعدما قضى بضعة اشهر في غابات سكيكدة أصبح يعتمد على أقرب مقربيه المدعوين جوادي وداود. وكلاهما ينشطان في غرب البلاد تحت لواء تنظيم “حماة الدعوة السلفية” التي تم إنشاءها في عين الدفلى.

وأثناء تحضير إجتماع خنشلة إستعملت قوات الجيش الوطني الشعبي إمكانات كبيرة لاختراق الاتصالات بين العناصر الارهابية، ما سمح بالتعرف على مكان وتاريخ الاجتماع. وساعدت السرية التامة والتحكم في المعلومات من مهمة أفراد الجيش الذين أطلقوا رصاصات الانذار ثم هاجموا مباشرة ونجحوا في القضاء على الإرهابيين الثمانية.

وحسب مصادرنا دائما، كان مقررا أن يحضر هذا الاجتماع كل من دروكدال وزعماء كتيبة التوحيد وكتيبة الجهاد المناوئتين لداعش، قصد إعادة تنظيم صفوف القاعدة.