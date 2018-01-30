مقتل مواطن جزائري في اليمن

قتل مواطن جزائري في اليمن، حسبما أفادت مصادر للـ “النهار”.

وحسب مصادر مؤكّدة، فإنّ المواطن شاب واسمه “أيمن مرداسي” يبلغ من العمر 24 سنة، ينحدرمن بلدية بن مهيدي بولاية الطارف.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها النهار من محيط عائلته، فإنّ الشّاب توجّه إلى اليمن من أجل الدراسة.

ويكون قد قتل انتحاريا أو بسبب الحرب.

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