وزير الخارجية البلجيكي في زيارة عمل للجزائر

يشرع، اليوم الثلاثاء، نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية البلجيكي، ديديي ريندرس، اليوم الثلاثاء ، في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، حيث سيكون في إستقباله مسؤوليين ساميين في الدولة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

ووقال المصدر أن وزير الخارجية البلجيكي سيلتقي خلال هذه الزيارة مع نظيره عبد القادر مساهل، حيث "سيقومان بتقييم مجموع مجالات التعاون الثنائي وبحث وسائل تكثيف التبادلات إضافة إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية".

كما ستتمحور المحادثات بين الجانبين "حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع بمنطقة الساحل وليبيا ومنطقة الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط إضافة إلى مسألة الهجرة ومكافحة الإرهاب".