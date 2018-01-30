قال إنه تم تقديم طلب إلى الوزير الأول.. المدير العام للحماية لـ النهار:الشروع في تنصيب ألف عون خلال الفاتح من شهر مارسكشف المدير العام للحماية المدنية، مصطفى لهبيري، عن فتح مسابقة خاصة لأعوان الحماية المدنية نهاية السنة لـ 3 آلاف عون، مؤكدا أن الطلب على طاولة الحكومة، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع ألف عون أنهوا تكوينهم خلال الفاتح من شهر مارس المقبل.وقال المدير العام في تصريح خص به النهار، على هامش الملتقى التقييمي حول الشراكة المؤسساتية «الجزائر، فرنسا، إسبانيا» تحت عنوان «دعم القدرات التأهيلية لقطاع الحماية المدنية الجزائرية»، إن المديرية العامة قدمت طلبا إلى الوزير الأول، أحمد أويحيى، من أجل الموافقة على طلب توظيف 3 آلاف عون حماية المدنية خلال السنة.

وقال المدير العام إن مصالحه تقوم حاليا بالتحضير لإجراء مسابقة وطنية، نهاية السنة، لألف عون حماية مدنية، مشيرا إلى أن المديرية انتهت من عملية تكوين ألف عون سيتم الإعلان عنها خلال الفاتح من شهر مارس المقبل المصادف لليوم العالمي للحماية المدنية.

وقال ذات المتحدث، إنه وفي إطار التوأمة بين الشراكة المؤسساتية «الجزائر- فرنسا- إسبانيا»، تم تكوين 7300 عون حماية مدنية، مشيرا إلى أن 1300 عون تكوّنوا في فرنسا و6 آلاف عون تكونوا في الاتحاد الأوروبي.

وقال الهبيري إن برنامج التوأمة بين المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية والمديرية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات الفرنسية والمديرية العامة للحماية والاستعجالات الإسبانية، ميزه تسخير خلال المرحلة الأولى 42 خبيرا أوروبيا و84 خبيرا جزائريا.

وذلك من أجل تطبيق 29 نشاط برنامج تكوين من أصل 74 مقررا، كما سيتم تسليم 21 مشروعا ونشاطا للمستفيدين من هذا البرنامج.

كما أضاف المدير العام أن نتائج المرحلة الأولى من هذا البرنامج تم خلاله تحسين المعارف في مجال الوقاية من الإخطار وكذا تطوير ثقافة التحليل والاستفادة من رجوع الخبرة في مجال تسيير الأزمات ودعم إمكانيات فرق التدخل للحماية المدينة.

كما أكد لهبيري، أن هذا المشروع يدرج ضمن سياسة دعم وعصرنة سلك الحماية المدنية تحت رعاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والممون من طرف الاتحاد الأوربي بقيمة 1.2 مليون أورو يسيّر من طرف وحدة تسيير برنامج P3A ويطبق من طرف المديرية العامة للحماية المدنية.