مشعوذ ادعى ممارسة الرقية عبر قناة تلفزيونية يحتال على مواطني بوفاريك

تمكنت أمس مصالح أمن ولاية البليدة من القبض على مشعوذ كان يقوم بالنصب على سكان بلدية بوفاريك وهذا اثر شكوى تقدمت بها مواطنة امام عناصر الشرطة التابعين للامن الحضري الاول ببوفاريك، مفادها تعرضها للنصب والاحتيال من قبل شخص، وبعد فتح التحقيق في القضية تبين أن الشاكية تعرفت على المشتكى منه من خلال إشهار عبر إحدى القنوات التلفزيونية يدعي فيه انه راق، فاتصل به عن طريق رقم الهاتف المبين في الاشهار وذلك لأجل الرقية الشرعية، حيث طلب منها المشتكى منه مبلغ 60000 دج ثمن الخلطة المرقية وطلب منها تسليم المبلغ لمساعده، ثم اتصل بها مرة اخرى وطلب منها مبلغ 60 مليون سنتيم، لإكمال الخلطة وأنه سيحضر الخلطة لها بعد اسبوع، الا انه وبعد مرور المدة اصبح لا يجيب على اتصالاتها فتأكدت انها راحت ضحية نصب. وفي هذا الاطار تقدم مواطن اخر يقطن بولاية الجزائر بشكوى وذلك بعدما اتصل بالمشتكى منه بغية الرقية ولكن هذا الاخير طلب مبلغ 60000 دج مقابل ذلك وهنا تفطن الضحية الى ان المشتكى منه يحاول النصب عليه، وعليه تم ايقاف الوسيط الذي يستلم النقود من الضحايا ويسلمهم خلطات الشعوذة وبحوزته كيسان يحتوي احدهما على مادة شفافة والاخر على خلطة غريبة.

كما مكنت الابحاث من الوصول الى المشتكى منه المقيم بولاية الجلفة، وعليه تم ايقاف المشتكى منه وحجز ادوات وأعشاب وعظام حيوانات وحروز كان يستعملها في الشعوذة والنصب على ضحاياه بإيهامهم أنها خلطات للرقية الشرعية. كما تبين خلال التحقيق وجود ضحية آخر ينحدر من ولاية المدية راح هو الآخر ضحية نصب واحتيال، كما تبين ان هذا الاخير يقوم بنشاطه هذا منذ اكثر من اربع سنوات باسم مستعار، عن طريق دفع مبلغ شهري لقناتين تلفزيونيتين مقابل الاشهار، وعليه تم تقديم المشتكى منه امام العدالة حيث صدر في حقه أمر إيداع.