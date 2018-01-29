ثلاث ظواهر فلكية في ليلة واحدة يوم الأربعاء



قمر عملاق أزرق دموي وخسوف كلي للقمر يوم الأربعاء

ستشهد ليلة الأربعاء المقبلة ثلاث ظواهر فلكية نادرة مرة واحدة ، وهو ما لم يحدث قبل سنوات ،حسب ما أفادت جمعية البوزجاني العلمية الفلكية.

وحسب ما أوضحت الجمعية ، فإن القمر سيعبر خلال ليلة الأربعاء في مداره الإهليلجي بأقرب نقطة له من الأرض تدعى بالحضيض حيث يكون قمر الحضيض هذه المرة على بعد 359000كم فقط من الأرض ، مما يجعله يبدو أكبر ظاهريا بـ14% عن قطره المعتاد في مرحلة البدر عندما يكون كاملا، كما سيزيد لمعانه بحوالي30% ،وهو ما يطلق عليه القمر العملاق الأزرق الدموي(Super Blue Blood Moon).

وتتكرر هذه الظاهرة للمرة الثانية بعد تلك التي سجلت بداية هذا الشهر وتحديدا في ليلة 2جانفي، ويمكن متابعتها بالعين المجردة عبر جلّ مناطق العالم على غرار الجزائر ، غير أنها ستكون مصحوبة هذه المرة بخسوف كلي للقمر في نفس الليلة مما يزيد المشهد تشويقا.

و يحدث الخسوف عندما يعبر القمر في ظل الأرض لما يكون بدرا أي في منتصف الشهر القمري، فيتناقص نوره تدريجيا من الأبيض الناصع إلى الرمادي أو الأحمر الدموي ، حسب الظروف الجوية السائدة، بسبب اختراق وانكسار أشعة الشمس في الطبقات العليا من الغلاف الجوي للأرض، فتسمح بمرور الأشعة الحمراء فقط مما يكسب القمر اللون الأحمر في ذروة الخسوف الذي يبدأ على الساعة 11و48دقيقة(11:48) بالتوقيت العالمي.

ونظرا لتزامن هذا التوقيت مع الفترة الصباحية فإن الخسوف الكلّي لن يكون مشاهدا في بلادنا ، حسب الجمعية ، بينما يمكن متابعة كل أو بعض مراحله في غرب أمريكا الشمالية وشرق آسيا واستراليا والمحيط الهادي.

وحول سبب تسميته بالقمر الأزرق فهو لتكرره للمرة الثانية على التوالي في نفس الشهر(جانفي) ولا علاقة للون الأزرق هنا بالتسمية كما يمكن أن يتصور البعض ، يضيف المصدر.

ووقعت هذه الظاهرة الثلاثية آخر مرة في أمريكا شهر مارس 1866،أي منذ 152سنة، أما في الجزائر فآخر مرة كانت في30ديسمبر1982، ولن تتكرر قبل موعد 31جانفي 2037.