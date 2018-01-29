مجلة الجيش :” الجزائر أصبحت مثالا للأمن و الإستقرار رغم كل المحاولات اليائسة”

أكدت إفتتاحية العدد الأول لمجلة الجيش لسنة 2018 ، على إستقرار الجزائر وتمتعها بالأمن رغم كل المحاولات اليائسة لجرها الى مستنقع اللاأمن.الجيش الوطني الشعبي أكد في إفتتاحية مجلته أن الجزائر أصبحت مثالا للأمن و الإستقرار رغم كل المحاولات اليائسة.

وأرجعت مؤسسة الجيش الوطني الشعبي إستتباب الامن بالوطن الى وعي الشعب بكل فئاته وشرائحه،

وثقته بالجيش الوطني الشعبي الذي حفظ هيبة الجزائر وصان سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية.

مشيرا الى أن المؤسسة العسكرية الوطنية تعمل كل ما في وسعها من أجل إمتلاك المزيد من القوة.

للوقوف بالمرصاد في وجه المؤامرات وإفشال مساعيها.