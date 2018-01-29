فتح خط جوي مباشر بين الجزائر وواشنطن قريبا و السفير يؤكد: أمريكا ترى في الجزائر شريكا هاما وأساسيا في المنطقة

الجزائر- أكد السفير الأمريكي بالجزائر، جون دي روشر، أن بلاده تعتبر الجزائر شريكا هاما وأساسيا في المنطقة، مضيفا أن تعاونات في عدة مجالات ستجمع البلدين قريبا.

وأوضح دي روشر في حوار بثه تلفزيون "الشروق نيوز" سهرة الأحد، أن واشنطن تعتبر الجزائر دولة مهمة في المنطقة وسيتم قريبا عقد جلسات للحوار الاستراتيجي والاقتصادي والعسكري بين البلدين، مضيفا بأن "برنامجنا للتعاون الأمني مع الجزائر وثيق جدا وسنستمر في نشاطاتنا التي تتعلق بأمن الحدود والمعلوماتية والتكوين".

كما أكد السفير الأمريكي بالجزائر بأن ملف فتح خط جوي مباشر بين الجزائر وواشنطن يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة له، حيث يعمل رفقة طاقمه في السفارة على تسهيل الإجراءات وتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وبخصوص قرار الولايات المتحدة الأمريكية بوقف مساعداتها المالية تجاه الجزائر، قال السفير الأمريكي بأن "قرار وقف المساعدات المالية الموجهة للجزائر ناجم عن تذبذب في موازنة واشنطن وشمل عدة بلدان".

وعن المعلومات المتداولة بشأن وقف برنامج "غرين كارد" للهجرة بالنسبة للجزائريين، قال المتحدث إن "البرنامج لا يزال عمليا لدى الكونغرس، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد نقاشا مستمرا حول سياسات الهجرة وهو ليس خاصا بالجزائر أو بلدان بعينها بل يتعلق بكيفية تسيير ملف الهجرة".

من جهة أخرى، أعلن السفير عن افتخاره بالثقة التي منحها له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبرزا بأنه اشتغل لستة رؤساء وهو يفتخر بتطبيق السياسات التي اختارها الزعماء المنتخبون من طرف الشعب.