فيغولي يواصل صناعة الحدث في تركيا

يواصل الدولي الجزائري، سفيان فيغولي صناعة الحدث في تركيا، بفضل مُستوياته المميزة رفقة ناديه “غالاتاساري” منذ بداية الموسم الجاري.

وتمكن “سوسو” هذا الأسبوع من التسجيل ليُصبح رصيده أربعة أهداف، هذا إضافة لنفس العدد من التمريرات الحاسمة في “السوبر ليغ”.

ويتحصل الجناح الأيمن في الفترة الحالية على ثقة مُطلقة من المُدرب “فاتح تيريم” والذي عرف كيف يستغله مُقارنة بسلفه “تودور”.

وتحول خريج مدرسة “غرونوبل” لنجم حقيقي في بلاد الأناضول نظرا لقيادته “السيم بوم” للمُنافسة على اللقب الذي غاب عنهم لسنوات.