ريم ابنة الملياردير الوليد بن طلال تحتفل بعودة والدها.. وتنشر صورة جديدة له
نشرت ريم ابنة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، صورة جديدة لوالدها بعد الأنباء التي ترددت حول إطلاق سراحه السبت بعد احتجازه لحوالي 3 أشهر على خلفية حملة تحقيقات بقضايا مكافحة الفساد، قامت بها السعودية.
وغرّدت ريم مساء الأحد، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، قائلة: "نوّرت الدنيا يا دنيتي" مرفقة صورة الأمير الوليد وهو بداخل سيارة، وتبدو فيها ذقنه طويلة كما ظهر في المقابلة الأخيرة التي نُشرت له أثناء فترة وجوده في فندق الريتز كارلتون.
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