درجات حرارة تحت الصفر وضباب كثيف إلى غاية يوم الخميس

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء من صافية إلى قليلة السحب إلى غاية يوم الخميس مع درجات حرارة دنيا تحت الصفر.وأضافت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ”النهار أونلاين”، أن الضباب سيميز هذه المناطق.

مشيرة إلى أن الضباب سيكون كثيفا خلال الصبيحة، كما ستصل درجات الحرارة الدنيا إلى “-3” تحت الصفر بهذه المناطق.

فيما ستبقى الأجواء من صافية إلى قليلة السحب ومشمسة بالولايات الجنوبية.

من جهتها حذرت ذات المتحدثة، من هبوب رياح تكون قوية نوعا ما تؤدي إلى زوابع رملية بالولايات الجنوبية.

مع رداءة في الرؤية حيث ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا على الولايات الساحلية والجنوبية.