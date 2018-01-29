مُدرب “ليستر” يزيد الغموض بخصوص مُستقبل محرز

زاد “كلود بويال” مُدرب “ليستر سيتي” وضعية الدولي الجزائري، رياض محرز، غموضا عندما ترك الإنطباع بأنه لايعلم مصير هذا الأخير.

وصرح التقني الفرنسي قائلا :”وضعية محرز مُراوحة لمكانها، ولم يتغير أي شيء لحد الساعة، ورياض لايزال يُصنف كلاعب في فريقنا”.

وفي رده عن إمكانية مُشاركة إبن “سارسال”، في الجولة القادمة من البريمير ليغ أمام إيفرتون، الأربعاء القادم، قال :”أتمنى ذلك”

وتتزامن المواجهة بين “الفوكسيس” و”التوفيز” مع آخر يوم من سوق التحويلات الشتوي، مما يوحي بأن إمكانية تغيير رياض للأجواء واردة.