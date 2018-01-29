تحديد هويات 6 إرهابيين من بين المقضي عليهم بخنشلة

نجحت عناصر الجيش الوطني الشعبي في تحديد هوية إرهابيين إثنين آخرين من بين الإرهابيين المقضى عليهم في خنشلة قبل أيام قليلة.وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإنه تم تحديد هوية إرهابيين اثنين ليصل مجموع المتعرف عليهم 6 إرهابيين من أصل 8 .

قضي عليهم من طرف مفرزة للجيش في عملية نوعية قرب بلدية ششار بولاية خنشلة.

ويتعلق الأمر بكل من الإرهابي المسمى “س. عادل” المدعو “أسامة”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009 وكان مكلفا بالمتفجرات.

وكذا المسمى “ي. جمال الدين” المكنى “أبو الحسن”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013.

وفي سياق ذي صلة، دمرت مفرزة أخرى للجيش بباتنة، أربعة مخابئ تحوي أربعة قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير وكمية من الأدوية.