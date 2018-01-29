هذا ما أنفقته الجزائر على مشاريع النقل والأشغال العمومية منذ 1999

هذا ما أنفقته الجزائر على مشاريع النقل والأشغال العمومية منذ 1999

عبد الغني زعلان

كشف وزير النقل و الأشغال العمومية عبد  الغني زعلان ، اليوم الإثنين بالجزائر ، أن  حجم الاستثمارات التي تم إنجازها في قطاعي النقل و الأشغال العمومية منذ 1999 إلى غاية يومنا هذا  بلغ 10 آلاف مليار دينار.

و أوضح الوزير خلال جلسة استماع للجنة التجهيز و التنمية المحلية بمجلس الأمة أن هذا الغلاف المالي يعكس الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية الذي راهن  على مشاريع النقل و الأشغال العمومية " المكلفة جدا"، حسبه.

وأضاف الوزير زعلان أن مشاريع القطاعين لا تظهر مردوديتها على المدى القصير و لكنها " تضمن أمن البلاد و استقلاليته و تعزز قدراته وتوفر الظروف لخلق  ديناميكية من طرف قطاعات أخرى"، مشيرا إلى أهمية البنى التحتية في التنمية  الاقتصادية للبلاد.

و أكد زعلان أن هذه المشاريع تمهد للإقلاع الحقيقي للاقتصاد ، مضيفا أن عصرنة  الموانئ و المطارات و اقتناء القطارات و قطع الغيار لضمان سير هذه المنشآت " ليس بالأمر الهين"، إضافة إلى إنجاز الطريق السيار شرق -غرب و منافذ الطرق السريعة وطريق  شمال -جنوب و كذا برنامج تأمين الحدود  البرية الجنوبية على مدى 16.500 كلم. 

القراءة من البلاد

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