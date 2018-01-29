هذا ما أنفقته الجزائر على مشاريع النقل والأشغال العمومية منذ 1999

كشف وزير النقل و الأشغال العمومية عبد الغني زعلان ، اليوم الإثنين بالجزائر ، أن حجم الاستثمارات التي تم إنجازها في قطاعي النقل و الأشغال العمومية منذ 1999 إلى غاية يومنا هذا بلغ 10 آلاف مليار دينار.

و أوضح الوزير خلال جلسة استماع للجنة التجهيز و التنمية المحلية بمجلس الأمة أن هذا الغلاف المالي يعكس الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية الذي راهن على مشاريع النقل و الأشغال العمومية " المكلفة جدا"، حسبه.

وأضاف الوزير زعلان أن مشاريع القطاعين لا تظهر مردوديتها على المدى القصير و لكنها " تضمن أمن البلاد و استقلاليته و تعزز قدراته وتوفر الظروف لخلق ديناميكية من طرف قطاعات أخرى"، مشيرا إلى أهمية البنى التحتية في التنمية الاقتصادية للبلاد.

و أكد زعلان أن هذه المشاريع تمهد للإقلاع الحقيقي للاقتصاد ، مضيفا أن عصرنة الموانئ و المطارات و اقتناء القطارات و قطع الغيار لضمان سير هذه المنشآت " ليس بالأمر الهين"، إضافة إلى إنجاز الطريق السيار شرق -غرب و منافذ الطرق السريعة وطريق شمال -جنوب و كذا برنامج تأمين الحدود البرية الجنوبية على مدى 16.500 كلم.