وزير الخارجية البلجيكي في زيارة إلى الجزائر

يقوم نائب الوزير الأول البلجيكي وزير الشؤون الخارجية ديديي ريندرس ، ابتداء من يوم الثلاثاء ، بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين ، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية .

و سيلتقي الوزير البلجيكي ، خلال هذه الزيارة ، مع نظيره الجزائري السيد مساهل ،حيث "سيقومان بتقييم مجموع مجالات التعاون الثنائي و بحث وسائل تكثيف التبادلات إضافة إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية".

و ستتمحور المحادثات بين الجانبين " حول القضايا الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع بمنطقة الساحل و ليبيا و منطقة الشرق الأوسط و منطقة المتوسط إضافة إلى مسألة الهجرة و مكافحة الإرهاب" ، و أشار البيان إلى أن السيد ريندرس سيستقبل خلال زيارته من طرف مسؤولين سامين في الدولة .