بالفيديو: أول ظهور علني للملياردير السعودي الوليد بن طلال بعد الإفراج عنه

ظهر الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، الاثنين، في فيديو جديد وهو يصل إلى مقر شركته "المملكة القابضة" في برج المملكة في العاصمة الرياض، وذلك بعد يومين من الإفراج عنه من فندق الريتز كارلتون، في إطار تسوية لم يعلن عن تفاصيلها، حسب ما ذكر موقع "هاف بوست عربي".

وكان الوليد اعتقل في الرابع من نوفمبر الماضي، مع أمراء ورجال أعمال ووزراء سابقين، في حملة جريئة قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد. وأفرجت السلطات عن أغلب الموقوفين بعد التوصل لتسويات مالية معهم.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، اليوم (الاثنين)، فيديو للوليد وهو يصل بموكب رسمي إلى مقر شركته، وسط تصفيق من موظفيه الذي وقفوا أمام الشركة لاستقباله.