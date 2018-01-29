اتصالات الجزائر تطلق اليوم خدمة "FIBER to the HOME"

تطلق اتصالات الجزائر ، اليوم ، خدمة "fiber to the home" أو خدمة الألياف البصرية إلى المنزل ( FTTH) ، و هي التقنية التي ينتظرها الكثير من الجزائريين.

التقنية الجديدة تتيح سرعة تدفق للانترنت جدّ عالية تصل إلى غاية 1 جيغا بيت في الثانية ، و ستعمم على العديد من الولايات، حسب ما أفاد مصدر من اتصالات الجزائر.

الجدير بالذكر أن اتصالات الجزائر قامت بتكوين أكثر 2000 شاب من العديد المؤسسات المصغرة الجزائرية و هذا من أجل نقل الخبرة لإطارات المؤسسة ، حيث يعدّ نقل المعارف والمهارات لتقنيي و مهندسي المؤسسة أمرا بالغ الأهمية ، حسب ما أضاف المصدر ، وذلك من أجل تطوير بيئة تكنولوجيات الإعلام والاتصال وبالتالي تطوير الاقتصاد الوطني.

و شاركت المئات من المؤسسات الجزائرية في عملية إنجاز هذا المشروع الضخم الذي سيمكن المستخدم الجزائري من اكتشاف انترنت ذات تدفق عالي، كما سيرتقي بالخدمات التي تقدمها العديد من القطاعات جراء هذه القفزة النوعية في خدمة الانترنت بالجزائر، حسب المصدر.