أونساج تفتح مجال الاستثمار للمغتربين

كشفت المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سميرة جعيدر أنه تم إنشاء 170 ملحقة للتقرب أكثر من الشباب الراغب في خلق مؤسسات مصغرة و جهاز "أونساج" يرافق ويتابع كل المشاريع للمساهمة في الاقتصاد الوطني، بينما استفاد أكثر من 100 شاب جزائري مقيم بالخارج من دعم وكالات أونساج عبر الوطن.

وأكدت سميرة جعيدر لدى استضافتها، الإثنين، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن شباب الجالية المقيمة بالخارج بإمكانه الاستثمار في أرض الوطن عن طريق أجهزة الدعم و له نفس الامتيازات مع الشباب المقيم.

وفي هذا الصدد أشارت جعيدر أن وكالات أونساج مولت أكثر من 100 مؤسسة لشباب المهجر على أرض الوطن، و مؤخرا أطلقت أرضية إلكترونية على الموقع الإلكتروني لـ "أونساج" تسمح للشباب التسجيل عبر الإنترنت وبعد الموافقة يتم التقدم شخصيا للوكالة لإتمام المعطيات الخاصة.

وأبرزت المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أنه منذ إنشاء وكالة" أونساج" حتى نهاية سنة 2017 تم تمويل 370 ألف مؤسسة مصغرة ، بينما بلغت نسبة المؤسسات الفاشلة 10 % من مجمل المشاريع الممولة، مشيرة إلى متابعات قضائية بالنسبة لبعض الشباب الذين خالفوا العقد و فشلوا في مشاريعهم و بعد التوعية خلال المرافقة الدورية للمشروع قلت مثل هذه الحالات.

وأكدت سميرة جعيدر أنه تم الاتفاق مع خمسة بنوك عمومية لتسديد ديون "أونساج" حتى 30 جوان 2018 حيث أعطيت فرصة للشباب مع مسح غرامات التأخير وإعادة الجدولة، و جاء هذا التمديد بعد عدة طلبات من طرفهم .