ثاني ظهور علني لرئيس الإمارات خلال أربعة أعوام

ظهر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، وهو يتقبل التعازي بوفاة والدته، في أول ظهور علني له منذ سبعة شهور، والثاني له منذ أربعة أعوام.

ويغيب الرئيس الإماراتي (70 عاماً)، عن أية أنشطة رسمية علنية، منذ أن تعرض لوعكة صحية بعد جلطة ألمت به (حسب الإعلان الرسمي) في 24 جانفي 2014، باستثناء ظهوره في 25 جوان الماضي، خلال عيد الفطر المبارك الماضي.

ويعد ظهور اليوم هو ثاني ظهور علني له منذ الإعلان عن مرضه قبل 48 شهراً.

وبثت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، صورة للرئيس خليفة، وهو يجلس وبجواره محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي.

وقالت الوكالة، إن رئيس الدولة استقبل في قصر البطين في إمارة أبو ظبي اليوم (الاثنين)، ولي عهد أبو ظبي وطحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وأسرة آل نهيان، المعزين بوفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.

وبدت آثار المرض واضحة على رئيس الدولة خلال الصورة التي تم بثها.

وغاب خليفة بن زايد، عن مراسم تشييع جنازة والدته، أمس (الأحد)، (توفيت في نفس اليوم)، وسط توقعات أن غيابه يعود لأسباب صحية.

ويتولى خليفة، رئاسة دولة الإمارات منذ 3 نوفمبر 2004.

ونعى رئيس الدولة، والدته في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من أمس (الأحد).