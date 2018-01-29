الجيش التركي يعلن تحييد 597 مسلحاً كردياً في عفرين

أعلن الجيش التركي، تحييد 597 مسلحاً كردياً في إطار عملية "غصن الزيتون" المتواصلة في منطقة عفرين السورية، كما أوردت وكالة الأناضول للأنباء.

وأفادت رئاسة الأركان في بيان، الاثنين، أن "المقاتلات التركية دمرت خلال غاراتها الليلة الماضية، 44 هدفاً عسكرياً شملت أوكار ومخابئ ومستودعات ذخيرة ومرابض أسلحة، لوحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في إطار عملية غصن الزيتون".

ولفت البيان إلى تحييد 40 "إرهابياً" الليلة الماضية وفق المعلومات الواردة من المنطقة، ليرتفع بذلك إجمالي المسلحين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق العملية بالتعاون مع الجيش السوري الحر إلى 597.

في المقابل، قالت مصادر عسكرية تركية، إن سبعة جنود أتراك قتلوا بالإضافة إلى 13 من الجيش الحر منذ انطلاق العملية في عفرين قبل عشرة أيام.

ومنذ جانفي الجاري، يستمر الجيش التركي في عملية "غصن الزيتون"، التي تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" ووحدات حماية الشعب الكردية شمالي سوريا، الذي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضد الدولة التركية منذ عقود.