إسبانيا تتوقّع وصول عدد هائل من "الحراقة" وتطلب مساعدة الإتحاد الأوروبي

تتوقّع الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود، ارتفاع عدد المهاجرين السرّيين عبر رحلات البحر نحو إسبانيا في 2018، بعدما ارتفع عددهم خلال السنة الماضية إلى 3 أضعاف، وقد خصّصت إسبانيا مروحيتين وباخرتين ومئات الأعوان لمراقبة المياه الإقليمية يوميا والقيام بعمليات البحث والإنقاذ، كما طلبت الدعم اللوجيستيكي من دول الاتحاد الأوروبي.

سجّلت إسبانيا خلال سنة 2017، أن عدد المهاجرين السرّيين القادمين من الضفة الجنوبية بلغ ثلاثة أضعاف بأكثر من 22900 مهاجر من الجزائر والمغرب وباقي الدول الإفريقية، فيما سجّلت المنظمة الدولية للمهاجرين خلال شهر جانفي الجاري 1916 شخص من بينهم 194 مسجّلين ضمن الموتى أو المفقودين، فيما بلغ عدد "الحراقة" الذين سجّلتهم إيطاليا 119 ألف مع نهاية السنة الماضية، وتتوقّع الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس" ارتفاع عدد المهاجرين نحو إسبانيا خلال السنة الجارية.

وحسب تقارير إعلامية فإنّ إسبانيا جنّدت هذا العام مئات أعوان الحرس المدني وباخرتين ومروحيتين من أجل مباشرة عمليات المراقبة والبحث والإنقاذ بمياهها الإقليمية كلّ يوم ليلا ونهارا تحسّبا لوصول المزيد من أفواج المهاجرين، بينما تقوم المنظمات الإنسانية بدورها هي الأخرى باستقبال هؤلاء.

ونظرا لهذه التوقّعات، طلبت إسبانيا من دول الاتحاد الأوروبي الدعم اللوجيستكي، ليس فقط من خلال الأموال وإنّما بدعم فرق البحث والإنقاذ والحرس المدني والطائرات والبواخر لشغل كامل الواجهة الإقليمية، وحسب الناطق باسم هيئة "فرونتكس" في ندوة صحفية مؤخرا في مدريد، فإنّ ميزانية هذه الهيئة رفعت بـ 7 ملايين أورو إضافية من أجل التكفل بالعدد الهائل من المهاجرين السريين المرتقب وصولهم هذا العام.