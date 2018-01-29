الصحافة الفرنسية تُشيد بـ “غزال” !

قدّم الجزائري رشيد غزال لاعب “موناكو” الفرنسي مباراة كبيرة سهرة أمس ضد نادي “أولمبيك مارسيليا” في “الفيلودروم” أين كان وراء العديد من الكرات الخطيرة. غزال يسير في منحى تصاعدي في الفترة الأخيرة، خاصة أن المدرب جارديم منحه الثقة اللازمة من أجل إثبات نفسه. كما أشادت الصحف الفرنسية بأداء الجزائري سهرة أمس، حيث منحته صحيفة […]

غزال يسير في منحى تصاعدي في الفترة الأخيرة، خاصة أن المدرب جارديم منحه الثقة اللازمة من أجل إثبات نفسه.

كما أشادت الصحف الفرنسية، بأداء الجزائري سهرة أمس، حيث منحته صحيفة “ليكيب” علامة 6/10، وصنف كثاني أفضل اللاعبين في فريقه.

من جهة أخرى، رفضت إدارة موناكو كل العروض المقدمة للاعب الجزائري مؤكدة على بقاء غزال في الفريق.