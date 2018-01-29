جماهير “ليفربول” غاضبة من “كلوب” بسبب محرز !

بعد الإقصاء المر من كأس الإتحاد الإنجليزي السبت الماضي، أبدت جماهير “ليفربول” غضبها من المدرب “يورغن كلوب” بسبب تماطله في التعاقد مع رياض محرز. حيث أكدت الجماهير في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي أن “محرز” كان سيقدم الكثير للفريق لو تم التعاقد معه. وراح البعض يؤكد أنه لا فائدة الآن من التعاقد مع رياض لأن […]حيث أكدت الجماهير في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ “محرز” كان سيقدم الكثير للفريق لو تم التعاقد معه.

وراح البعض يؤكد أنه لا فائدة الآن من التعاقد مع رياض لأن موسم “ليفربول” إنتهى بعد خروجه من كافة المسابقات.

ولم يبتقى للفريق سوى المنافسة على مركز مؤهل لدوري الأبطال والذهاب بعيدا في المنافسة القارية.

كما أكد “ستيفن جيرارد” أن هذا الموسم هو الأسوأ للريدز تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب.