أوقفت عناصر الشرطة مجرم خطير أضرم النار في منزل به قاطنيه بالوادي

نجح عناصر الشرطة التابعين للأمن الحضري الثالث بالوادي من تـوقـيف مجرم خطير مبحوث عنه قضائيا لتورطه في العـديد من الجـرائـم.وحسب ما ورد للنهار أون لاين، فإن العملية تمت إثر تلقي شكوى من سيدة تعرض منزلها للحرق عـمدا من قبل مجهولين.

حيث باشر عناصر الشرطة، عمليات البحث والتحري، التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه.

وأثناء التحقيق معه، تبين أنه مجرم خطير مبحوث عنه قضائيا، لتورطه في العديد من الجرائم.

وتم إعـداد ملف قضائي، للمتورط وتقديمه للعدالة لإرتكابه جناية وضع النار عمدا في مباني مسكونة فضلا عن التهديد والسرقة والسب العلني.