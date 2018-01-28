تمكن قوات الجيش الوطني الشعبي بتوقيف إرهابي خطير في خنشلة

ذكرت مصادر مطلعة، الأحد، لـ"الشروق"، أن قوات الجيش الوطني الشعبي بخنشلة، تمكنت خلال عملية القضاء على 9 إرهابيين، على مستوى منطقة الرخوش ببلدية ششار، من توقيف إرهابي، وصفته مصادرنا بالخطير.

حيث تم استرجاع سلاحه الناري، في الوقت الذي تم تحديد هوية إرهابيين اثنين آخرين، من قبل مصالح الشرطة العلمية، حيث يتعلق الأمر بالمدعو م. عمار، الذي التحق بصفوف الجماعات الإرهابية سنة 1995، و ب. مراد الذي التحق منتصف سنة 2010، بالجماعات المسلحة، إضافة إلى الأميرين س. عبد الرحيم، المكنى المنتصر، و ن. خالد المكن شرحبيل، فيما لا تزال عملية التعرف على بقية هوية المقضى عليهم جارية.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن عملية توقيف الإرهابي، جاءت بعد أن حاول الفرار في شعاب وادي الرخوش، المحاصر من قبل قوات الجيش، حيث وبعد القضاء على 9 إرهابيين حاول الموقوف التسلل والفرار مستغلا الظلام، وانشغال قوات الجيش بعملية القضاء على الإرهابيين المحاصرين، حيث لا تزال قوات الجيش مرابطة في المنطقة.