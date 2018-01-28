كبار شيوخ الوهابية في السعودية يحذرون مواطنيهم من دعاة تمزيق الأوطان

حذرت هيئة كبار العلماء السعودية من خطر الشائعات المثيرة للفتن و"دعاة تمزيق الأوطان" على المجتمع والسلم في المملكة.

وأوضحت الأمانة العامة للهيئة، في بيان نشرته وكالة "واس" السعودية الرسمية، أن "التقارير كشفت عن حسابات وهمية بأعداد كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، هدفها بث الشائعات وإذكاء الفتن في المملكة العربية السعودية، خاصة بعد أن خابت مساعيهم في محاولات كثيرة لتحقيق مآربهم الدنيئة عبر تاريخ المملكة"، مشيرة إلى "ما تقوم به قنوات التضليل والفتنة التي أذكت كثيرا من الصراعات الطائفية والمذهبية، وأصبحت بوقا للجماعات الإرهابية".

واعتبرت الهيئة أن هدف هذه القنوات هو "تقطيع الدول وبعثرة الشعوب ثم لا تكترث هي ولا الأنظمة الراعية لها لمصالح شعوب المنطقة وأهلها؛ أماتوا جوعا، أم تفرقوا شيعا، أم تناثروا طوائف، أم تقطعوا أحزابا".

وأكدت على ضرورة الحذر من الشائعات "وتلقيها وبثها وتداولها ولا سيما إذا كانت تمس المصلحة العليا للدين والوطن أو تضر بتماسك المجتمع ووحدته أو تمس ولاة أمره وعلماءه ورجال أمنه ورموزه".

وأضاف بيان الهيئة: "الحذر الحذر من مواقع وقنوات التحريض والفتنة.. ودعاة تمزيق الأوطان والعبث بالوحدة، وتأجيج الفتنة وإثارة الفرقة".