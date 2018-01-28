تحرير فتاة قاصر ساعات قليلة بعد اختطافها بمدينة الأربعاء

تمكنت عناصر فصيلة الأمن والتدخل للدرك الوطني، اليوم الأحد، من تحرير فتاة قاصر ساعات بعد اختطافها بمدينة الأربعاء (شرق البليدة) من طرف شخص مسبوق قضائيا حسب بيان أصدرته اليوم الأحد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

وأوضح المصدر أن عناصر فصيلة الأمن و التدخل للدرك الوطني بالأربعاء حررت الفتاة القاصر من مختطفها الذي يبلغ من العمر (21 سنة).

فحسب إفادة الضحية قام المشتبه فيه بارغامها عند خروجها من الاكمالية التي تدرس بها على الركوب في السيارة عنوة تحت طائلة التهديد بغرض الاعتداء عليها بإحدى الغابات المجاورة.

ولحسن حظ الضحية انتبه عناصر الدرك الوطني عند قيامهم بدورية في إطار المراقبة العامة للإقليم وجود فتاة قاصر داخل مركبة تبدو عليها علامات الارتباك أين طلبت النجدة منهم ليتم بعدها توقيف المشتبه فيه بعين المكان الذي أودع لاحقا بعد تقديمه أمام الجهات القضائية بمؤسسة إعادة التربية و التأهيل بالبليدة.