فيديو/ تصفية 8 جزائريين في ظروف غامضة بمرسيليا في أقل من شهر

في ظروف غامضة تم تصفية 8 جزائريين بمارسيليا في فرنسا،ترجع أصولهم الى ولاية خنشلة،

التصفية كانت بعد إستهداف الضحايا بأماكن عمومية من خلال إطلاق النار عليهم،

وقد أبدى أفراد الجالية خوفهم للتعرض الى نفس عمليات التصفية ،

حيث قال أخ أحد الضحايا أنه أصبح الكثير من الجزائريين المقيميمن بمارسيليا يخافون الخروج الى الشارع خاصة وأن عمليات القتل تتم بالمقاهي وفي أماكن عمومية.

ومن جهته قال رئيس جمعية الشباب بمارسيليا إن الأولياء والعائلات الجزائرية أصبحة جد متخوفة من الوضع غير الآمن بالمجتمع.

وتساءل رئيس جمعية التضامن بمارسيليا عن السر الذي يقف وراء قتل الأشخاص الذين ينحدرون من ولاية خنشلة فقط،

مشيرا إلى أن التحقيقات هي من تكشف أسباب القتل.