كل التفاصيل حول الصيغة السكنية الموجهة للجالية

كشفت وزارة السكن، شروط الاكتتاب في صيغة الترقوي العمومي "أل بي بي" الموجه لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

جاء في منشور للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية على الفايسبوك "أن الجالية الجزائرية المقيمة خارج الوطن يمكنها الاكتتاب لاقتناء مسكن ترقوي عمومي لتمكين الجزائريين المقيمين بالخارج من الاستفادة من هذه الصيغة،.

واضاف البيان "عملية التسجيل ستنطلق بداية من يوم الخميس 01 فيفري صباحا عبر الانترنت على الموقع www.enpilpp.dz مخصص للتسجيل الأولي للطالب و سيستلم رقم للتسجيل و كلمة مرور من اجل المتابعة و استكمال طلب.

وهناك 2000 وحدة سكنية كدفعة أولى موزعة عبر 24 ولاية المعنية أدرار - الأغواط - باتنة - بجاية - بسكرة - البويرة - تلمسان - تيارت - تيزي وزو - سيدي بلعباس- قسنطينة - المسيلة- معسكر- ورقلة - وهران- البيض- برج بوعريريج - تيسمسيلت- الوادي- سوق أهراس- ميلة - عين تموشنت - غرداية - غليزان.

كما يمكن لطالب السكن الترقوي العمومي اختيار نوع مسكنه ما بين 3 غرف بمساحة 80 م² أو 4 غرف بمساحة 100 م² او 5 غرف بمساحة 120 م² و سكنات فردية و جماعية .

أما فيما يتعلق بأسعار السكنات السكن الترقوي العمومي يقدر بـ 95 الف دينار جزائري للمتر المربع بدون احتساب الرسوم و يتم دفع ثمن المسكن بالعملة الصعبة عبر حساب بنكي يفتح لدى القرض الشعبي الجزائري .

كما ينبغي على كل من المسجلين عبر الموقع تكوين ملف يتضمن طلب اقتناء سكن مصادق عليه على مستوى قنصلية بلد الاقامة، و يمكن تحميل النموذج عبر الموقع المخصص www.enpi.dz/espace-téléchargements و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و شهادة اقامة بالخارج، تصريح شرفي موقع من الطالب و مصادق عليه على مستوى قنصلية بلد الاقامة يثبت أنه لم يستفد لا هو ولا زوجه من سكن عمومي أو قطعة ارض أو مساعدة مالية من الدولة الجزائرية لاقتناء مسكن أو في اطار البناء الذاتي للسكن.