بالفيديو اندلاع حريق مهول قرب الحرم المكي قرب مطاف الحج

اندلع حريق مهول في الادارة العامة للمشاريع والدراسات المختصة في مشروع خادم الحرمين الشريفين حيث امتد الحريق إلى غاية مطاف الحج .وحسب ما أفادت به مصادر “النهار” فقد تدخلت مصالح الإطفاء من أجل السيطرة على الحريق وإخماده.

وأضاف ذات المصدر ، أن الحريق انتشر بسرعة كبيرة لكون البناية عبارة عن شاليهات.

وتسبب الحريق في حالة من الذعر والخوف وسط المعتمرين.