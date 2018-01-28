إجتماع جزائري-فرنسي لتعويض متضرري التفجيرات النووية “رقان”

كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني، اليوم الأحد عن اقتراحات جديدة ستسلمها الجزائر للجانب الفرنسي، تتعلق بملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر.زيتوني وعلى هامش ندوة تاريخية نظّمها المتحف الوطني للمجاهد بمناسبة إحياء الذكرى الـ61 لإضراب الثمانية أيام التاريخي،

قال إنه “يتم التحضير لاجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية المكلفة بدراسة ملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر،

والتي سيتم خلالها تقديم اقتراحات جزائرية جديدة للجانب الفرنسي”.

وأوضح الوزير، أن هذه الاقتراحات تتعلق بـ”تعويض الجماعات والأفراد المتضررين من الإشعاعات النووية الذين أعدوا ملفات وسلموها للجانب الفرنسي،

بالإضافة تعويضات عن المحيط”،مؤكدا أن الأراضي المتضررة من الإشعاعات “تفوق 100 كلم مربع”.

وأضاف وزير المجاهدين، أن الجانب الجزائري “ينتظر اقتراحات الفرنسيين قبل اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بهذا الملف”،

مشيرا الى أن الطرف الفرنسي “اقترح تطبيق قانون موران بالنسبة لضحايا التجارب النووية،

وهذا القانون لم يعط نتيجة بالنسبة للضحايا الجزائريين حيث لم ولن يستفيد منه أي جزائري”.