بن بيتور يكشف أسباب إستقالته من حكومة أويحيى سنة 1996 وعن قضية الأفامي

يتساءل أحمد بن بيتور في كتابه الصادر الخميس “كيف يمكن لمن ولد في واحة صحراوية بعيدة عن العاصمة ولا يحضى بدعم حزب سياسي أو عصبة من السلطة أو جهة كبيرة من جهات الوطن... أن يقطع كل هذا المشوار (مشواره الشخصي) منذ الطفولة التي عاشها يتيما إلى أعلى المناصب في الجهاز التنفيذي لبلاده؟”.

رئيس الحكومة الأسبق يقدم جزء من الجواب على تساؤله، قائلا “هل هو نتيجة طبيعية لنضال عائلة كلها من أجل إستقلال بلادها... فعلا متاعب عائلتي مع السلطة الاستعمارية بدأت في أربعينيات القرن الماضي عندما سجن خالي عبد الله التاجر في تمنراست...” والد أحمد بن بيتور أيضا كان تاجرا في تيميمون حين “صدر في حقه أمرا بالطرد نحو متليلي” فقطع الأب بن بيتور والأم والبنت والابن (أحمد بين بيتور لم يولد بعد) 700 كلم على ظهر الجمل في عز الصيف من تيميمون إلى متليلي...

الطفل أحمد بن بيتور ” وجد نفسه في سن ال11 الأكبر في العائلة الذي لم تسجنه السلطات الاستعمارية ولم يلتحق بصفوف الثورة التحريرية” يكتب رئيس الحكومة الأسبق. وفي سن ال14 توقف عن الدراسة وبدأ العمل لتلبية حاجة العائلة... وبعد الاستقلال مباشرة إستطاع أحمد بن بيتور أن يحصل على باكالوريا جزائري وفرنسي في شعبة الرياضيات وكان ذلك سنة 1966 بعد دراسات وفق النظام الداخلي في ثانوية ديكارت بالعاصمة.

وهكذا بدأ مسار دراسي ثري لم يكن أحمد بن بيتور حالة إستثنائية فيه، بل هو حظ العديد من الشباب الجزائري من جيله. “لقد تمت دمقرطة التعليم فعلا” يقول بن بيتور في لقائنا معه حول الكتاب، وديمقراطية التعليم هذه هي سر تغيير مسار وجوه كثيرة لم تكن تتوفر على أدنى فرص العيش في الرفاهية في بداية الاستقلال، لكن تغير مسار بن بيتور من الادارة إلى السياسة كان مع أحداث أكتوبر 88. وأثناءها كان بن بيتور قد إلتحق بوزارة المالية منذ سنة ليقدم إستقالته منها ومن كل الوظيف العمومي نهائيا، ما يعني فقدان كل الامتيازات المرتبطة بمسارات إطارات الدولة.

أكتوبر 1988 .. “الاستراحة الفكرية“

بن بيتور إنتظر سنة 1990 ليصدر مرسوم إنهاء مهامه، وفي هذه الفترة “فقدت كل حقوقي لكن حريتي كانت تستحق الثمن” يكتب المؤلف الذي بدأ حياة جديدة. حياة مستشار لدى العديد من المؤسسات العمومية وكاتب مساهمات صحفية سمحت له بتحسين دخله ومن ثمة إتمام بناء المسكن الذي شرع في بنائه منذ سبع سنوات... كما نقرأ في الكتاب دائما. ويقول بن بيتور عن هذه الفترة “الانفتاح السياسي الذي كرسه دستور سنة 1989 بعث آمالا كبيرة عن النخبة آنذاك، لكن فترة الراحة كانت قصيرة وتمت دعوتي من قبل مسؤولين في الرئاسة للعودة إلى العمل في أجهزة الدولة ومن ثمة فرض علي واجب التحفظ أن أتوقف عن نشر مقالاتي في الصحافة”.

كان هذا سنة 1991 وبعدها، يكتب بن بيتور “إشتغلت مع خمس رؤساء دولة وخمس رؤساء حكومة” قبل أن يصبح بنفسه رئيسا للحكومة. وأول منصب شغله في الجهاز التنفيذي كان في الحكومة الثانية لسيد أحمد غزالي، أي بعد إستقالة الشادلي بن جديد ومجئي محمد بوضياف والمنصب الذي منح لبن بيتور هو وزير منتدب للميزانية. ويقول المؤلف عن هذه الفترة “الأجواء كانت تبعث على الأمل مع رئيس كاريزماتي جد نزيه وديمقراطي للغاية وكان كامل الالتزام بحل الأزمة المتعددة الجوانب التي تمر بها البلاد”.

إصلاح المنظومة البنكية معطل

بن ببيتور قرر الاستقالة مجددا وإسترجاع حريته الفكرية سنة 1996، والسبب هذه المرة يقول في كتابه “إستقلت من منصب وزير المالية سنة 1996 بسبب خلافات حول مجموعة من النقاط مع مسؤولي الحكومة منها على وجه الخصوص قرار الاقتطاع من الأجور وقانون المالية التكميلي الذي رأيت أنه عديم الجدوى وكذا رفض مشروعي لاصلاح المنظومة البنكية من قبل رئيس الحكومة ...” ويتلخص مشروع الاصلاح البنكي الذي إقترحه بن بيتور ورفضه رئيس الحكومة أحمد أويحيى آنذاك في “إنشاء 25 مؤسسة مالية متخصصة إنطلاقا من البنوك العمومية الخمس” كما نقرأ في الكتاب. وهذا المشروع تم إعداده “بعد أشهر طويلة من العمل وإجتماعات كثيرة مع الاطارات السامية للبنوك وعندما أنهينا العمل إقترحت تحويل كل بنك إلى “هولدينغ” (شركة قابضة) تتحكم في أربع فروع...”

وتبقى المهمة الأكبر التي تولاها بن بيتور في مختلف الحكومات هي إستعادة التوازنات المالية. وهنا يقول بن بيتور “كان علينا أن نغير جذريا سلوك الحكومة من خلال تقديم عرض موضوعي وليس مجاملا للأزمة العميقة التي كانت تعرفها البلاد” ويضيف “لقد تطلب إقناع شركائنا الاجتماعيين والمواطنين بأن الحلول المقترحة آنذاك هي الأحسن الممكنة، سنتين من التواصل المكثف وهذا الوقت والتأخر في أخذ القرار أدى إلى وضع مالي لا يطاق...” حيث إنتقلت نسبة خدمات الديون مقابل مداخيل العملة الصعبة من 86 بالمائة سنة 1993 إلى 114 في المائة سنة 1994، ما يعني ضرورة الاستدانة لتسديد خدمات الديون...

توجهنا إلى صندوق النقد الدولي أم قدم إلينا؟

وعن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كتب بن بيتور “لتفادي إعادة جدولة متكررة سنويا بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول “إتفاق موسع لتسهيل الدفع” وكان جواب الأفامي: نعم لاتفاق تأكيد لمدة سنة ولا لاتفاق موسع... فطرحت السؤال التالي: هل رفضكم للاتفاق الموسع هو رفض سياسي أم ناتج عن عدم ثقتكم في قدراتنا على تحقيق برنامج على أساس الاتفاق الموسع؟ فكان جوابهم : نشك في قدرتكم على تحقيق مثل هذا البرناج، فإقترحت بندا ينص على أن الجزائر عندما تتمم برنامج “ستاند باي” ستتفاوض آليا على إتفاق موسع، وهو ما سمح لنا بإعادة جدولة كلية لديوننا...”

الكتاب يتضمن مداخلات أحمد بن بيتور أما نادي باريس (نادي الدائنين للجزائر) سنتي 1994 و1995 وكذا مداخلاته أمام الصحفيين ومختلف الشركاء الاجتماعيين في رحلته الماراطونية لاقناع الأجانب بقبول إتفاق إعادة جدولة الديون الجزائرية وإقناع الجزائريين بجدوى إعادة الجدولة... كما إستعرض تفاصيل المفاوضات مع الهيئات الدولية حول هذا الاتفاق يوما بعد يوم وبالتوقيت الدقيق...