شاهد بالصور/ ثلوج وتساقط غزير للأمطار وطرق مقطوعة في العديد من الولايات

شهدت ولايات غرب الجزائر اضطرابا جويا تمثل في تساقط غزير للأمطار والثلوج في العديد من الولايات ليلة السبت إلى الأحد 28 جانفي.

وفي ولاية وهران غرقت بعض الشوارع في مياه الأمطار، بسبب انسداد بالوعات المياه كما توضح الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر الصور ارتفاع منسوب المياه في الطرقات، ما انجر عنه توقف لحركة المرور وغلق للطرقات.

الثلوج تغلق الطريق الوطني رقم 13 بسيدي بلعباس

في حين شهدت العديد من الولايات تساقطا معتبرا للثلوج، كما كان الحال في ولاية معسكر، هضبة لالا ستي في ولاية تلمسان، وفقا لما تظهره الصور المرفقة.

وتسبب تساقط الثلوج بمنطقة جنوب ولاية سيدي بلعباس خلال الأربعة والعشرين ساعة الأخيرة في غلق محور الطريق الوطني رقم 13 الرابط بين بلديتي تلاغ ورأس الماء.

وأوضحت مصالح مديرية الأشغال العمومية أنه تم بالتعاون مع عناصر الجيش الوطني الشعبي التدخل من أجل فك العزلة وفتح الطريق المغلقة بفعل تساقط الثلوج أمام حركة المرور وذلك على مستوى مرتفعات منطقة الضاية .

وقد تم في هذا الإطار تسخير موارد بشرية ومادية لاسيما كاسحات الثلوج من أجل إعادة فتح هذا المحور وتيسير حركة مرور المركبات وكذا تسهيل عملية تموين سكان المناطق الريفية الجبلية.

ولا تزال مصالح الأشغال العمومية بعين المكان تواصل عملية فك العزلة وإزالة الثلوج المتساقطة من أجل تسهيل حركة المرور وتجنيب سائقي المركبات من الوقوع في حوادث.

كما جندت بدورها مصالح الحماية المدنية أعوان ومسعفين بعين المكان من أجل التدخل السريع في حال حدوث طارئ وتقديم يد العون لأصحاب المركبات, إستنادا لنفس المصدر, مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي حادث مرور إلى غاية الوقت الحالي.

وقد حذرت ذات المصالح مرتادي الطرقات وسائقي المركبات من أجل التحلي باليقظة بالنظر إلى الأحوال الجوية التي تعرفها منطقة سيدي بلعباس لاسيما بالجهة الجنوبية التي تعرف تساقط الثلوج .