فرنسا/ فوضى عارمة بعد فرار عدد من قرود بحديقة باريس

شهدت حديقة الحيوانات بالعاصمة الفرنسية باريس، حالة فوضى عارمة بعد فرار عدد من قرود الرباح من أقفاصها، يوم أمس السبت.

وبحسب وسائل إعلامية فرنسية فقد تم إجلاء زوار الحديقة وإغلاقها، كما ألقي القبض على معظم القرود الهاربة في غضون عدة ساعات، في حين لا تزال أربعة منها طليقة.

وأعلن مسؤولون في الحديقة عن عدم تسجيل حوادث بين القرود وزوار الحديقة، وأن الحيوانات بقيت في المناطق غير المسموح للمواطنين بزيارتها، مشيرين إلى أن قرود الرباح قد تشكل خطرا على الناس، لذا اتخذت إجراءات وقائية بغلق الحديقة و إجلاء الزوار.