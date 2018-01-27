تدشين محطتي ساحة الشهداء و عين النعجة لمترو الجزائر سيكون في الفاتح نوفمبر

علم "البلاد نت"، اليوم السبت، إنّ تدشين محطتي ساحة الشهداء وعين النعجة لمترو الجزائر العاصمة، سيكون الأربعاء القادم، بعد ست سنوات ونصف عن افتتاح مترو الأنفاق في الفاتح نوفمبر 2011، ثمّ توسيعه في الرابع جويلية 2015.

وسط أنباء غير رسمية عن إشراف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على افتتاح المحطتين الجديدتين لمترو الأنفاق، أكّدت مراجع مترو العاصمة الرابط حاليا بين محطتي البريد المركزي والحراش، أنّ التمديد إلى وجهتي عين النعجة وساحة الشهداء، سيتجسّد بعد 96 ساعة من الآن، وهو حدث سيفتتح الأربعاء القادم بحضور رسمي هام.

وسمحت أشغال التوسعة الأخيرة باستحداث خط سيربط البريد المركزي بساحة الشهداء على مسافة 1.7 كم، فضلا عن آخر يمتدّ بين حي البدر وعين النعجة على مسافة 3.6 كلم.

وسيسمح تشغيل هذين الخطين بافتتاح خمس محطات جديدة هي: علي بومنجل، ساحة الشهداء، محطة الورشات، عين النعجة 1، وعين النعجة 2، وهي خطوط ستدعّم الخطوط الثلاثة الموجودة حاليا وهي: البريد المركزي، حي البدر والحراش.

المترو الذي يبلغ طوله حاليا 18.6 كلم بـ 19 محطة معظمها تحت الأرض، ستزيد طاقته عن المليون مسافر يوميا، ومن شأنه منح أريحية أكبر لسكان ضواحي العاصمة، ويقلّص من حدة اكتظاظ الطرقات وحركة النقل المزدحمة على مدار ساعات اليوم، وما أفرزه من تداعيات على الحجم الساعي الفعلي للعمل الذي يتراوح بين 50 إلى 60 بالمائة حاليا، بسبب التأخرات، وطبعا فإنّ اختصار تنقل الساعتين في عشر دقائق، سيولّد قيمة مُضافة لا سيما في البناء، الأشغال العامة، وغيرها من الميادين ذات الطابع الخدمي.

ومن شأن توسيع نطاق المترو أن يرفع المردود العام للاقتصاد، والأمر من شأنه خلق فرص للعمالة وتحفيز قدرات الاقتصاد والمستثمرين على المنافسة، خصوصا مع قدرة مترو الجزائر على ضمان نقل حوالي 25 ألف شخص في الساعة، علما أنّ المترو يعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الخامسة صباحا إلى الحادية عشر ليلا، ويشتغل المترو بأقصى طاقته خلال ساعات الذروة بحيث يضمن نقل من 55 إلى 60 مليون مسافرا سنويا.