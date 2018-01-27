الفاتيكان يعلن رهبان تيبحيرين السبعة "شهداء"

أعلن الفاتيكان في مرسوم أصدره، السبت، رهبان تيبحيرين السبعة الذين قتلوا في الجزائر عام 1996، "شهداء" تمهيدا لتطويبهم. كما أعلن أيضا أسقف وهران السابق بيار كلافيري الذي تم اغتياله في الفاتح أوت 1996 "شهيدا".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، "أن الفاتيكان أعطى درجة الشهيد في المجموع إلى 19 راهبا وراهبة قتلتهم كراهية الإيمان في الجزائر من 1994 إلى 1996"، مثلما أضاف الفاتيكان في مرسومه.

وتعرض رهبان تبحيرين للخطف في شهر مارس 1996 من ديرهم سيدة الأطلس في أعالي جبال المدية. وقد أعلن مقتلهم في بيان للجماعة الإسلامية المسلحة في 23 ماي، قبل أن يت العثور على رؤوسهم في 30 ماي 1996.

وتتراوح أعمار الرهبان السبعة لتيبحيرين، كريستيان وبرونو وكريستوف وسيليستين ولوك وبول وميشال، بين 45 و82 عاما.

و"التطويب" عند الكنيسة الكاثوليكية حسب "الويكيبيديا"، هي المرحلة الثالثة من الخطوات الأربعة لعملية تقديس شخص متوفى، يتم اختياره من قبل البابا باسم الكنيسة الكاثوليكية. في العادة يتم الاحتفال بالتطويب في المنطقة التي طلبت تقديس الشخص المتوفى. يطوب الكاهن عندما يحقق معجزة معينة، وتعلن قداسة الطوباوي بعد دعوى جديدة، وتتطلب حصول معجزة أخرى بشفاعته.