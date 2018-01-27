أمطار غزيرة على ولايات غرب البلاد

نشرية جوية خاصة تحذّر:

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية من تهاطل أمطار رعدية غزيرة ، بداية من ظهيرة اليوم السبت ، مصحوبة أحيانا بتساقط كميات من البَرَد، في المناطق الساحلية والقريبة من الساحلية بغرب البلاد.

وستعرف ولايات تيبازة ( الغرب ) وعين الدفلى ، والشلف تساقط 30مم من الأمطار بداية من منتصف نهار اليوم السبت 12:00 إلى غاية الساعة التاسعة مساء 21:00 من نفس اليوم.

فيما يتوقع استمرار تهاطل الأمطار إلى غاية صباح يوم الأحد على الساعة 09:00 في الولايات التالية: غليزان ، مستغانم ، معسكر ، وهران ، عين تيموشنت ، سيدي بلعباس ، وتلمسان.