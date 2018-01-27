بالفيديو: الجزائر تخسر 328 مليار دينار بسبب النفايات

خسرت الجزائر ما مقداره 328 مليار دج سنويا، بسبب غياب مؤسسات لرسكلة النفايات

وحسب ما كشفته دراسات أجراها خبراء في البيئة و الاقتصاد، أن أكثر من 16 مليون و500 طن من النفايات ترمى في المحيط.

وقالت مديرة البيئة بولاية سكيكدة سميرة بيريريش اليوم، أن العائق الوحيد في الاستثمار في مجال رسكلة النفايات الصلبة هو العقار.

وأضافت المديرة، أن الشباب يحتاجون للولوج في مشاريع الرسكلة إلى عقار بصفر دينار

لأنهم لا يمكلون الأموال لمثل هكذا مشاريع.