أمطار وثلوج بالمدن الشمالية ابتداء من اليوم

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تساقط ثلوج بالمرتفعات التي يزيد علوها عن الألف متر مصحوبة بأمطار تخص المناطق الغربية ثم الوسطى لتشمل فيما بعد المدن الشرقية للوطن نتيجة وصول كتلة من الاضطرابات الجوية عبر الحيط محملة بهواء بارد مما سيعمل على خفض درجات الحرارة إلي ما دون العشرة أغلب المدن الساحلية فيما تكون أكثر برودة بالمدن الداخلية هذا وتتوقع ذات المصادر تسجيل أمطار تكون غزيرة خاصة بوسط وشرق الوطن طوال اليومين القادمين قد تصل محليا إلى 20 ملم محليا وتجدر الإشارة إلي أن المناطق الشرقية للوطن شهدت فترة من الأجواء الصافية منذ بداية شهر جانفي الجاري رغم النشرات الخاصة بتساقط الأمطار بالجهة إلا أنه لم تسجل تساقط الأمطار طوال الأسابيع الفارطة