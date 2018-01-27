الإتحاد الدولي لكرة القدم يُنقذ بلايلي من مُشكل جديد

أعلن نادي الترجي الرياضي تمكنه من تأهيل الدولي الجزائري، يوسف بلايلي وذلك رغم غلق الميركاتو الشتوي منذ 15 جانفي بتونس.

وكشف مُسيرو “المكشخة” بأنهم تحصلوا على ترخيص من الإتحاد الدولي لكرة القدم من أجل السماح لإبن الباهية وهران باللعب معهم.

وكانت الأصوات تعالت في تونس مُطالبة بعدم منح إجازة للاعب “أنجي” السابق، كونه وصل لفريق “باب السويقة” خارج الآجال القانونية.

يُذكر بأن صاحب الـ25 عاما باشر تدريباته مع فريقه القديم – الجديد وينتظر الضوء الأخضر من الطاقم الفني لدخول أجواء المُنافسة.