الأمير السعودي الوليد بن طلال يتوقع إطلاق سراحه خلال أيام

كشف الأمير السعودي الوليد بن طلال المحتجز في إطار حملة السعودية على الفسادأنه يتوقع تبرئته من ارتكاب أي مخالفات وإطلاق سراحه خلال أيام.

ومن خلال مقابلة حصرية مع “رويترز” في أول ظهور له منذ احتجازة من قبل السلطات السعودية لقرابة شهرين.

قال الوليد بن طلال، أنه لايزال مصرا على برائته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات السعودية.

وأضاف الوليد بن طلال، لا توجد اتهامات وإنما هناك بعض المناقشات بينه وبين الحكومة السعودية.

وأوضح، اعتقد أننا على وشك إنهاء كل شيئ خلال أيام.

للإشارة، كانت السلطات السعودية احتجزت عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال بعدما أطلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان